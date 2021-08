Mali: trois soldats maliens tués dans l'explosion d'une mine artisanale près de Ménaka

Trois soldats maliens ont été tués dimanche dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule près de Ménaka (Nord-Est), a annoncé l'armée malienne.

"Un véhicule des FAMa (forces armées maliennes, ndlr) en partance pour l'aéroport de Ménaka a sauté sur un engin explosif improvisé ce dimanche 15 août 2021, vers 14h30", a écrit l'armée malienne sur son compte Twitter.

"Le bilan fait état de trois morts", a-t-elle ajouté. Plusieurs militaires, dont le nombre n'a pas été précisé, ont aussi été blessés.

Ces blessés ont été stabilisés dans les installations de la force Takuba, unité de forces spéciales européennes chargée d'accompagner l'armée malienne au combat face aux jihadistes.

Ils doivent ensuite être évacués vers Gao par la Mission de l'Onu au Mali (Minusma), a souligné l'armée malienne.

La région de Ménaka, proche de la frontière avec le Niger, fait partie de ces vastes zones qui échappent largement au contrôle d'un pouvoir central affaibli, où opèrent des groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique.

Les engins explosifs improvisés sont une arme de prédilection des jihadistes contre les forces maliennes, françaises et internationales. Ils tuent aussi de nombreux civils.

Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantiste et jihadiste dans le Nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention de forces de l'ONU, africaines et françaises.