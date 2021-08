Ethiopie: la chef de l'USAID appelle

La directrice de l'Agence américaine d'aide internationale (USAID) Samantha Power a appelé les forces rebelles tigréennes à se retirer "immédiatement" des régions Amhara et Afar bordant le Tigré où un conflit menace d'enflammer l'Ethiopie tout entière.

"Pour que l'aide parvienne à tous ceux qui en ont besoin au #Tigré, alors TOUTES les parties doivent cesser les hostilités", a tweeté mardi soir Samantha Power, en visite en Ethiopie, en appelant les autorités tigréennes à "retirer immédiatement leurs forces" des régions amhara et afar.

"Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit", a-t-elle ajouté sur Twitter.

"Toutes les parties doivent accélérer la délivrance sans contrainte de l'assistance humanitaire à ceux qui sont affectés par le conflit, et le blocus commercial du Tigré doit cesser", a-t-elle ajouté.

Le Tigré se trouve depuis plusieurs mois au coeur d'une crise humanitaire grave, avec des centaines de milliers de personnes au bord de la famine, selon les Nations unies.

Le Premier ministre avait envoyé en novembre ses troupes au Tigré pour destituer les autorités locales du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) à la suite, selon lui, de l'attaque de camps militaires par des forces tigréennes.

Prix Nobel de la Paix 2019 pour sa réconciliation avec l'Erythrée, Abiy Ahmed avait rapidement déclaré victoire après la prise par les soldats éthiopiens de la capitale tigréenne Mekele, avec l'aide de l'Erythrée voisine, ennemi ancestral du TPLF, au pouvoir en Ethiopie durant trois décennies avant l'avènement d'Abiy Ahmed en avril 2018.

Les forces tigréennes ont néanmoins continué leur lutte et repris Mekele et plusieurs autres villes du Tigré en juin. Après un cessez-le-feu décrété par Abiy Ahmed et le retrait des soldats éthiopiens, les forces tigréennes ont poursuivi leur offensive vers les régions voisines d'Amhara et Afar.

Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées par ces hostilités.

La chef de l'USAID a également réitéré la demande de Washington de voir les forces amhara se retirer de l'ouest du Tigré, tout commes les forces érythréennes venus soutenir l'armée éthiopienne.

L'ONU a prévenu mercredi que les rations provenant du dernier convoi humanitaire à avoir atteint Mekele le 12 juillet ne permettraient de tenir que quelques jours.

Quelque 5,2 millions de personnes - soit plus de 90% de la population du Tigré - vivent grâce à l'aide extérieure, selon l'ONU.