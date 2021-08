Virus: la Libye reçoit 2 millions de doses du vaccin Sinopharm

La Libye, qui fait face à une recrudescence des cas de Covid-19, a reçu lundi deux millions de doses de vaccin du laboratoire chinois Sinopharm, a annoncé le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, tout en appelant la population à se faire vacciner.

Le chef du gouvernement de transition a également annoncé l'arrivée "dans les prochaines semaines" de 1,5 million d'autres doses, sans en préciser l'origine.

"Nous appelons tous nos concitoyens à se faire vacciner", a plaidé M. Dbeibah face aux médias présents à l'aéroport de Mitiga, près de la capitale Tripoli. Il s'agit de la plus importante livraison de vaccins à ce jour dans le pays d'Afrique du nord.

Depuis le début de la pandémie, la Libye -- qui compte quelque sept millions d'habitants et où les infrastructures sanitaires ont été fragilisées par une décennie de conflits--, a officiellement recensé 256.328 contaminations, dont 3.579 décès.

Alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens ne dépassait pas les 400 depuis fin avril, la Libye fait aujourd'hui face à une recrudescence des contaminations, due notamment à un plus grand nombre de tests. Des chiffres record à l'échelle nationale de quelques milliers de nouveaux malades chaque jour ont ainsi été enregistrés ces derniers jours.

Mardi, un couvre-feu nocturne de deux semaines est entré en vigueur dans le centre et l'ouest du pays, mais pas dans l'Est, région qui demeure contrôlée de facto par le maréchal Khalifa Haftar, malgré l'installation en début d'année d'un gouvernement d'unité après des années de divisions et de lutte de pouvoir.

Le pays tente de s'extraire d'une décennie de violences depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, un chaos marqué ces dernières années par l'existence de pouvoirs rivaux dans l'Est et l'Ouest.