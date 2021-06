L'ONU accuse les forces centrafricaines et leurs alliés russes de violer les droits humains

L'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a vivement dénoncé mercredi le comportement des forces nationales centrafricaines et de leurs alliés russes, présumés responsables de multiples violations des droits humains et qui entravent gravement, selon lui, les opérations des Casques bleus de la Minusca.

Ceci représente "une nouvelle tendance", a-t-il affirmé au Conseil de sécurité de l'ONU, en évoquant des "violations des droits de l'Homme et manquements au droit international humanitaire imputables aux forces armées centrafricaines, forces bilatérales et autres personnels de sécurité", allusion aux centaines de paramilitaires russes déployés dans le pays venant notamment du groupe privé Wagner.

L'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, s'en est aussi pris aux paramilitaires russes. La Russie ne reconnaît la présence en Centrafrique que d'un millier d'"instructeurs non armés". Sur le terrain, ONG et témoins évoquent cependant une présence plus conséquente et participant ouvertement aux hostilités.

Evoquant "une situation en Centrafrique dramatique", le diplomate français a longuement questionné le rôle du groupe Wagner.

"Soyons clairs: les groupes armés centrafricains ne sont plus la seule menace pour la population centrafricaine", a-t-il dit. Les rapports de l'ONU "pointent la responsabilité d'un acteur nouveau, qui intervient aux côtés des forces armées centrafricaines et dont le statut est un mystère. Certains s'efforceront de nier la présence de la société Wagner. Dès lors, qui sont ces hommes impliqués dans les combats, à quel titre sont-ils présents en Centrafrique et à qui répondent-ils de leur action?", a demandé Nicolas de Rivière.

Au nom des Etats-Unis, l'ambassadeur américain Richard Mills a condamné "dans les termes les plus forts toutes les attaques contre les Casques bleus". Citant les rapports continus sur des violations des droits humains et de l'embargo sur les armes par les forces centrafricaines et des instructeurs russes, il a affirmé que ces derniers "opéraient directement comme une extension du ministère russe de la Défense".

Anna Evstigneeva, de la mission diplomatique russe à l'ONU, s'est insurgée contre une "propagande anti-russe". Il n'y a "aucune preuve d'une présence de mercenaires russes", a-t-elle dit, assurant que les "instructeurs russes" dans le pays "formaient les forces centrafricaines en ne participant en aucun cas aux combats".

- "Confusions" et incidents -

Selon Mankeur Ndiaye, "la contre-offensive militaire" des forces centrafricaines et de leurs alliés "pour anéantir la guérilla imposée par la CPC" (Coalition des Patriotes pour le Changement, regroupant plusieurs groupes armés) a "des conséquences négatives".

"Cela compromet toute chance de bâtir une cohésion sociale", "aggrave la marginalisation de certaines communautés, et fait craindre la radicalisation des groupes armés", a estimé l'émissaire. "Il s'agit là d'une nouvelle tendance qui, si l'on n'y prend pas garde, ruinera les maigres progrès difficilement réalisés dans la quête d'une cohésion sociale et de la réconciliation nationale", a-t-il insisté.

"Le déploiement des forces bilatérales ne gagnera en utilité et en légitimité qu'à condition de contribuer à la protection des civils", "de relever le professionnalisme et l'efficience des forces de défense et de sécurité" et "de mettre fin à la violence", a précisé Mankeur Ndiaye, alors que Bangui a promis de mettre un terme aux entraves subies par la Minusca.

"L'ineffectivité de la chaîne de commandement et de contrôle des forces de défense et de sécurité et le défaut d'interlocuteurs crédibles auprès de certaines forces bilatérales (...) ont fini d'installer une confusion", a aussi estimé le responsable de l'ONU.

Concernant les obstructions imposées aux 15.000 Casques bleus de la Minusca, l'émissaire a dénoncé une série d'incidents, allant de fouilles "à l'invasion" d'une base onusienne à Bria pour s'emparer de carburant, en passant par la mise en joue de son adjointe le 28 mai à un barrage, la poussant à rebrousser chemin.

Le président angolais, Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, venu spécialement à New York, a demandé une levée de l'embargo sur les armes en vigueur depuis 2013 et qui expire le 31 juillet. Russie et Chine veulent aussi sa levée mais les Occidentaux y sont opposés en raison de la situation dans le pays.