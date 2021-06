Zambie: l'ancien président Kaunda soigné pour une "pneumonie"

L'ancien président de la Zambie, Kenneth Kaunda, 97 ans, a été hospitalisé pour une "pneumonie mais il n'a pas le Covid" et son état de santé s'améliore, a affirmé mardi son assistant.

M. Kaunda, le père de l'indépendance de la Zambie qui a dirigé le pays pendant 27 ans, a été hospitalisé lundi au Centre médical Maina Soko, un hôpital militaire à Lusaka.

"Il est soigné pour une pneumonie mais il n'a pas le Covid", a déclaré à l'AFP son assistant Rodrick Ngolo, démentant des rumeurs allant dans ce sens.

"Le problème de la pneumonie revient régulièrement (chez l'ex-président) et chaque fois que vous entendez qu'il est à l'hôpital, c'est à cause d'une pneumonie", a affirmé M. Ngolo, ajoutant que l'état de santé de l'ex-président s'était "amélioré" depuis lundi.

Surnommé "le Gandhi africain" pour son militantisme non violent, M. Kaunda avait conduit l'ancienne Rhodésie du Nord, protectorat britannique, à l'indépendance sans effusion de sang en octobre 1964.

Se réclamant du socialisme et proche de Moscou, il a dirigé le pays pendant 27 ans, en grande partie sous le régime d'un parti unique, dont la mauvaise gestion a provoqué une grave crise économique et sociale. Après de violentes émeutes, il avait accepté des élections libres en 1991 et fut battu.

Lorsqu'il était au pouvoir, il a accueilli de nombreux mouvements luttant pour l'indépendance ou l'égalité des noirs dans d'autres pays de la région, dont le parti sud-africain du Congrès national africain (ANC).

Egalement surnommé "KK", il était le chef du principal parti nationaliste, le parti de centre-gauche UNIP. Il est aussi devenu un militant pour la lutte contre le sida, lorsqu'il avait annoncé publiquement que l'un de ses fils était mort de la maladie.