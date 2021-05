Covid: la Chine fait don de 300.000 doses de vaccin Sinopharm au Sénégal

Le Sénégal va recevoir dans les prochains jours 300.000 doses de vaccin Sinopharm, don de la Chine, ont indiqué le président Macky Sall et l'ambassade de Chine à Dakar.

En témoignage "de l'amitié et de la solidarité entre la Chine et le Sénégal", le gouvernement chinois offre 300.000 doses de Sinopharm et 300.800 seringues avec aiguille, indique l'ambassade de Chine sur les réseaux sociaux.

Le Sénégal avait acheté 200.000 doses de Sinopharm à la Chine en début d'année.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a délivré vendredi son homologation d'urgence au Sinopharm. Sans attendre cette homologation, des dizaines de pays utilisaient déjà ce vaccin.

La Chine a fait don de vaccins à un certain nombre de pays, manifestation de la diplomatie menée par le géant asiatique autour de la mise à disposition de vaccins, y compris sur un continent africain où il a une présence forte.

Outre le Sinopharm, le Sénégal a reçu plus de 300.000 doses d'AstraZeneca dans le cadre du programme international Covax, destiné à assurer aux pays pauvres l'accès à la vaccination.

Les autorités sanitaires sénégalaises ont indiqué mercredi que plus de 430.000 personnes avaient été vaccinées avec au moins une dose. Elles ont déclaré 40.702 cas de contamination et 1.121 décès depuis mars 2020.

Le président sénégalais a remercié son homologue Xi Jinping pour cet "important don" et ce "geste de solidarité", dans un message sur Twitter.

Les doses, qui seront acheminées par Air Sénégal, doivent arriver à Dakar vers la fin de la semaine, selon l'ambassade de Chine.