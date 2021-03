Egypte: au moins 32 morts dans la collision de deux trains de passagers

Au moins 32 personnes ont été tuées et 91 blessées vendredi dans la collision de deux trains de voyageurs à la mi-journée à Sohag, dans le sud de l'Egypte, pays où les accidents routiers et ferroviaires sont courants.

"Trente-deux citoyens sont morts (...) dans la collision de deux trains à Tahta, dans le gouvernorat de Sohag", à environ 460 kilomètres au sud du Caire, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Des dizaines d'ambulances ont été mobilisées pour transporter les blessés vers les hôpitaux et des renforts médicaux ont été envoyés du Caire, selon le ministère qui ajoute que le nombre de blessés est passé de 66 à 91.

Selon une vidéo filmée à proximité des lieux de l'accident et largement diffusée par les médias locaux, plusieurs wagons se sont renversés sur le côté, près d'un canal.

Réagissant au drame, le président Abdel Fattah Al-Sissi a promis vendredi sur Twitter une "sanction dissuasive" à toute personne qui serait jugée responsable de la collision.

"Quiconque a causé ce douloureux accident par négligence ou corruption ou toute autre raison doit recevoir une sanction dissuasive, sans exception ni délai", a écrit M. Sissi sur son compte Twitter.

Le parquet a d'ailleurs annoncé dans un communiqué avoir ouvert une enquête pour élucider les circonstances de l'accident.

- Individus non identifiés -

Plusieurs chaînes de télévision égyptiennes ont diffusé vendredi des images apparemment prises par des téléphones portables. On y voit une foule et des secouristes s'affairer au milieu des wagons renversés et de débris éparpillés.

Selon un communiqué de l'autorité égyptienne des chemins de fer, le train Louxor-Alexandrie et le train Assouan-Le Caire sont entrés en collision après que des individus non identifiés "ont actionné dans plusieurs wagons le frein de secours" dans l'un des deux trains.

La collision, qui s'est traduite par le renversement d'au moins deux wagons, s'est déroulée "entre les gares de Maragha et Tahta", a indiqué la même source, sans autre précision.

La ministre de la Santé, Hala Zayed, est en route vers le lieu de l'accident "pour suivre l'état de santé des blessés", selon un communiqué officiel.

L'Egypte est régulièrement le théâtre de graves accidents routiers ou ferroviaires, dus à une circulation anarchique, des véhicules vétustes ou encore à des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées.

La tragédie ferroviaire la plus meurtrière de l'histoire du pays s'était produite en 2002, avec l'incendie d'un train qui avait fait quelque 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire.

En février 2019, un autre accident avait suscité l'émoi de la population: un train s'était encastré dans un mur de la gare centrale Ramsès au Caire, entraînant une explosion et un incendie dans lesquels une vingtaine de personnes avaient péri.

A la suite de cet accident, le président Sissi avait annoncé le remplacement du ministre des Transports, Hicham Arafat, un civil, par un général, Kamel el-Wazir.

La collision de vendredi à Sohag intervient à un moment où l'Egypte fait face à un autre défi majeur lié aux transports: un porte-conteneurs de 400 mètres de long bloque depuis quatre jours le canal de Suez, à la suite d'un échouement sur voie cruciale pour le fret maritime international située à l'est du pays.