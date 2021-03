Journée mondiale de l'eau: un enfant sur trois manque d'eau au Nigeria

Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, près d'un enfant sur trois manque d'eau pour couvrir ses besoins journaliers, a averti lundi l'Unicef dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau.

"Plus d'1,42 milliard de personnes dans le monde, dont 450 millions d'enfants, vivent dans des zones où l'accès à l'eau est fortement ou extrêmement préoccupant", selon les dernières données recueillies par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Ces chiffres "sont particulièrement préoccupants" au Nigeria, où 26,5 millions d'enfants, soit 29% des enfants du pays, ont un accès insuffisant à l'eau pour couvrir leurs besoins quotidiens, selon le communiqué.

En outre, 86% des Nigérians n'ont pas accès à une eau de qualité.

Or, les conséquences sur l'éducation et la santé des enfants sont lourdes : "Lorsque les puits s'assèchent, les enfants manquent l'école pour aller chercher de l'eau. Lorsque les sécheresses réduisent les réserves alimentaires, les enfants souffrent de malnutrition et de retard de croissance", déplore Peter Hawkins, représentant de l'Unicef au Nigeria.

"Lorsque les inondations frappent, les enfants sont victimes de maladies d'origine hydrique. Et lorsque l'eau n'est pas disponible, les enfants ne peuvent pas se laver les mains pour se protéger des maladies", dénonce-t-il.

"La crise mondiale de l'eau n'est pas à venir - elle est déjà là, et les enfants en sont les premières victimes", avertit M. Hawkins.

En Afghanistan, en Éthiopie, au Pakistan ou encore au Soudan, notamment, les enfants ont également un accès à l'eau très préoccupant, précise l'Unicef.