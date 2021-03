Afrique du Sud: croissance de +1,5% au 4e trimestre après la crise liée au coronavirus

L'Afrique du Sud a enregistré une croissance de 1,5% au cours du dernier trimestre 2020, selon des statistiques officielles publiées mardi, continuant à montrer des signes de rétablissement après que son économie a été durement frappée par la crise du coronavirus.

La croissance du Produit intérieur brut (PIB) entre octobre et décembre est principalement due aux secteurs industriel et commercial.

"L'économie sud-africaine a progressé de 1,5% au quatrième trimestre 2020, soit un taux de croissance annualisé de 6,3%", a annoncé l'agence de statistiques StatSA.

Le pays avait déjà renoué avec la croissance au trimestre précédent, avec +13,5% par rapport au deuxième trimestre.

La crise sanitaire et les mesures de restrictions ont porté un coup dur à la 2e économie africaine. Et l'Afrique du Sud était déjà en récession avant la crise sanitaire, son économie avait reculé de 2% début 2020.

Fin mars, le gouvernement a imposé un des confinements les plus stricts du monde, freinant la propagation du virus mais aussi les perspectives économiques.

Les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme notamment ont été les plus touchés, avec des mesures comme le couvre-feu nocturne et des interdictions de vente d'alcool.

L'Afrique du Sud compte officiellement plus d'1,5 million de cas de Covid-19 dont plus de 50.000 morts, soit près de la moitié des décès liés au coronavirus en Afrique.