Cameroun: 53 morts dans une collision entre un car et une camionnette

Au moins 53 personnes sont mortes brûlées mercredi dans la collision entre un car et une camionnette transportant du carburant dans l'ouest du Cameroun, qui a mis le feu aux véhicules, selon le gouverneur de la région.

"Les morts ne sont pas identifiés, ils sont tous calcinés", a affirmé lors d'un point presse Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, évoquant également 29 blessés "très graves avec des brûlures" dans cet accident qui s'est produit près de la ville de Dschang.

Parmi les blessés figurent deux très jeunes enfants et un bébé de quatre mois, selon une liste transmise par l'hôpital de district à l'AFP.

Le gouverneur a ajouté que la collision pouvait "être dû au brouillard" et que la camionnette avait "un défaut de freinage", selon les premiers constats.

Dans un communiqué publié dans l'après-midi, il a également affirmé que ce véhicule transportait "du carburant frelaté", donc de contrebande.

Le car de 70 places a percuté la camionnette qui roulait en sens inverse en plein milieu de la nuit au lieu-dit Falaise de Dschang, une zone réputée dangereuse pour les conducteurs en raison de ses nombreux virages et ravins.

Au petit matin, les carcasses des deux véhicules étaient encore fumantes et des dizaines de cadavres, enveloppés dans des draps blancs, étaient alignés sur le bas-côté de la route.

"Ce malheureux accident qui s'est produit dans la nuit, remet en exergue la problématique des voyages de nuit qu'affectionnent certaines compagnies de transport interurbain de personnes, et la nécessité de leur encadrement", a estimé le ministre des Transports Jean Ernest Ngallè Bibéhé dans un communiqué.

Il a fait savoir qu'"une enquête a été ouverte qui permettra d'établir les responsabilités des uns et des autres et de prendre les mesures appropriées".

Une "succession de négligences" est à l'origine du drame, a expliqué à l'AFP Manfred Missimikin, directeur de l'ONG de prévention routière Sécuroute.

"Le camion qui transportait du carburant n'était pas habilité à le faire", a-t-il indiqué. "De plus, lorsque nous analysons la violence du choc et les images de l'accident, il est évident que ce camion était en excès de vitesse." Il dénonce enfin "une légèreté des forces de l'ordre" car des points de contrôle existent à l'entrée et à la sortie de la falaise.

Fin décembre, au moins 37 personnes, dont dix femmes et quatre enfants, avaient été tuées dans un autre accident de bus au Cameroun. Le ministre avait suspendu un mois la compagnie impliquée.