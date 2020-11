Cyclisme: la Tropicale Amissa Bongo 2021 au Gabon reportée

La Tropicale Amissa Bongo, épreuve cycliste gabonaise qui devait se tenir du 18 au 24 janvier 2021, a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs.

"Si la situation sanitaire au Gabon est aujourd'hui maîtrisée (...), le contexte international et l'évolution récente de cette crise ne nous permettent malheureusement pas d'envisager sereinement l'organisation de la 16e édition" en janvier, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

La Tropicale Amissa Bongo, une des plus importantes courses cyclistes du continent où les coureurs africains côtoient les internationaux, pourrait se "tenir à une date plus propice en 2021", si la course peut-être "organisée en toute sécurité".

Le Français Jordan Levasseur a remporté en 2020 la Tropicale Amissa Bongo, devançant d'une seconde l'Érythréen Natnael Tesfatsion.