Darfour: UA et ONU préconisent la fin de la Minuad le 31 décembre

Les chefs de la Commission de l'Union africaine (UA) et de l'ONU, saluant "l'impact positif de la transformation politique au Soudan sur la protection des civils au Darfour", recommandent la fermeture de l'opération de Casques bleus Minuad au 31 décembre dans un rapport conjoint remis vendredi au Conseil de sécurité.

"Au vu des récents développements dans le pays et des consultations" avec les autorités soudanaises, "ce rapport recommande la fin du mandat de la Minuad d'ici au 31 décembre et la pleine mise en oeuvre de la Minuats", une mission politique onusienne en cours de création à Khartoum, précise le document obtenu par l'AFP.

Les auteurs du rapport, Antonio Guterres et Moussa Faki Mahama, estiment dans leur texte qu'il faudra "six mois" pour que la Minuad soit totalement retirée du Darfour, un délai qui dépendra, précisent-ils, de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et de la saison des pluies.

La Minuad compte quelque 8.000 Casques bleus. Force de paix conjointe avec l'Union africaine, elle est déployée depuis 2007 au Darfour, dans l'ouest du Soudan, et a compté jusqu'à 16.000 hommes.

"Il est aussi recommandé que la communauté internationale, spécialement l'ONU, l'UA et l'Igad (Autorité intergouvernementale pour le développement) continuent à explorer, ensemble avec les autorités soudanaises, des mesures de soutien appropriées pour soutenir les efforts de paix, de sécurité et de développement au Darfour ainsi que dans d'autres régions du Soudan, afin d'aider à mettre fin aux violences dans le pays", souligne le rapport.

- Violences -

Dans leur document, les deux auteurs reconnaissent que le niveau des affrontements armés, s'il a été réduit après l'Accord de paix de Juba en août 2019, "est remonté en 2020".

"Les conflits intercommunautaires ont aussi augmenté en 2019 et 2020", indique le rapport, qui note que la criminalité est pour sa part "restée relativement au même niveau" cette année au Darfour.

"Le récent pic de violences au Darfour, sans comparaison avec les premiers jours du conflit, met en évidence la fragilité inhérente à toute transition politique majeure", expliquent les deux responsables, en saluant les efforts des autorités à déployer rapidement des forces de l'ordre et des magistrats après des affrontements inter-communautaires.

Créée en juin, la nouvelle mission politique onusienne Minuats est toujours dans l'attente de la nomination de son chef.

Selon des diplomates, après le retrait d'une candidature française bloquée par la Russie, Antonio Guterres pourrait être enclin à choisir un Africain alors que la mission en Libye devrait échoir au Bulgare Nickolay Mladenov.

Selon l'ONU, le conflit au Darfour, entre forces soudanaises et rebelles issus de minorités ethniques s'estimant marginalisées par le pouvoir central, a fait depuis 2003 environ 300.000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.