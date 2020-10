Soudan: sécurité renforcée et rues bloquées

Les autorités au Soudan ont bloqué mercredi les ponts menant au centre de la capitale Khartoum et renforcé la sécurité après des appels à manifester contre les difficultés économiques.

L'Association des professionnels du Soudan, qui fut le fer de lance du mouvement de contestation inédit qui a provoqué la destitution du président Omar el-Béchir en avril 2019, a appelé à protester contre la détérioration des conditions de vie dans un pays miné par l'inflation, le chômage et la chute de la monnaie nationale.

Après le départ du dictateur Omar al-Béchir, une autorité de transition s'est installée au pouvoir, formée par un Conseil souverain comprenant militaires et civils et un gouvernement, et chargée de préparer les élections.

Les autorités de transition "ont achevé un an au pouvoir et les crises s'aggravent tous les jours de manière alarmante", a indiqué l'Association des professionnels dans un communiqué. "La vie dure devient insupportable et les gens passent leur journée à courir après le pain et l'essence."

En prévision des manifestations, la police a installé des barrages routiers aux entrées des ponts à Khartoum, selon un correspondant de l'AFP sur place.

Des barricades et des fils barbelés ont été également placés sur les routes menant au QG de l'armée, le site d'un sit-in de masse pendant le mouvement de contestation anti-Béchir en 2019.

Des véhicules transportant des soldats ont été également déployés dans les rues.

"Nous présentons nos excuses aux habitants de l'Etat de Khartoum pour l'impact de la fermeture des ponts décidée par mesure de précaution jusqu'à mercredi à minuit", ont indiqué les autorités dans un communiqué.

Depuis la mise en place du gouvernement de transition, le dollar est passé de 50 à 240 livres soudanaises sur le marché noir, entraînant une hausse des prix considérable dans un pays qui dépend énormément des importations.

L'inflation a atteint 212% en glissement annuel en septembre, un record qui équivaut à un triplement des prix, selon l'Institut des statistiques. Ce sont la nourriture et la hausse des loyers qui ont pesé le plus lourd dans cette augmentation.

Le gouvernement a décrété en septembre un "état d'urgence économique" pour circonscrire la chute de la livre face au dollar et l'inflation galopante.

En décembre 2018, le triplement du coût du pain décidé par le gouvernement de M. Béchir, aujourd'hui arrêté et jugé, avait été le déclencheur de la révolte populaire.

Le Soudan espère aujourd'hui un allègement de sa dette après l'annonce par les Etats-Unis de son prochain retrait de la liste américaine des Etats soutenant le terrorisme et d'une levée des sanctions à son encontre.