Le héros d'"Hôtel Rwanda" est revenu de son plein gré, déclare le président Kagame

Le président rwandais Paul Kagame a affirmé dimanche que le héros du film "Hôtel Rwanda" était revenu de son plein gré dans ce pays avant son arrestation, niant des accusations de sa famille selon lesquelles il aurait été kidnappé à l'étranger.

Détracteur de longue date du président Kagame, Paul Rusesabagina, 66 ans, est apparu lundi à Kigali, menotté et exhibé par la police, qui l'accuse "d'avoir financé et créé des groupes terroristes" déterminés à renverser le pouvoir à Kigali.

Selon sa famille, M. Rusesabagina, qui vit en Belgique et aux Etats-Unis depuis 1996, ne serait jamais retourné de lui-même au Rwanda, où il est considéré comme un traître et accusé de remettre en cause le génocide de 1994.

A l'en croire, le régime rwandais, auquel il est souvent reproché d'utiliser la méthode forte pour faire taire les voix discordantes, l'a fait enlever après avoir cherché à l'intimider par le passé.

Dans un discours diffusé par des médias d'Etat, le président Kagame a déclaré que M. Rusesabagina était revenu de son propre chef au Rwanda, où il doit répondre d'actes de terrorisme, d'incendies, d'enlèvements et de meurtres.

"Permettez-moi d'éliminer le mot kidnapping parce que ce n'était pas le cas. Rusesabagina en attestera de lui-même. Il n'y a pas eu d'enlèvement, il n'y a eu aucun acte répréhensible dans le processus de son arrivée ici", a déclaré M. Kagame.

"Il est arrivé ici sur la base de ce qu'il croyait vouloir faire et il s'est retrouvé ici", a ajouté M. Kagame.

Selon la fille adoptive de M. Rusesabagina, Carine Kanimba, celui-ci a disparu à Dubaï. Les autorités émiraties n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Mais un porte-parole a affirmé à CNN qu'il avait quitté le pays légalement.

"Je ne sais pas comment il est arrivé au Rwanda. J'ai lu des informations selon lesquelles il était monté dans un avion privé (...) Toutefois, il n'aurait jamais fait ça de sa propre volonté, parce qu'il sait qu'au Rwanda ils le veulent mort", a déclaré Mme Kanimba à l'AFP.

- Visibilité mondiale -

Le film "Hôtel Rwanda" décrit comment M. Rusesabagina, un Hutu marié à une Tutsi, a sauvé en 1994 plus de 1.200 personnes abritées dans l'hôtel des Mille Collines à Kigali, dont il était le directeur, en usant de son influence auprès des miliciens hutu.

Le génocide a fait environ 800.000 morts entre avril et juillet 1994, selon l'ONU, essentiellement parmi la minorité tutsi, mais aussi chez les Hutu modérés.

M. Rusesabagina, un Hutu modéré, a quitté le Rwanda deux ans plus tard, se disant inquiet des atteintes aux droits de l'Homme commis à ses yeux par le Front patriote rwandais (FPR, au pouvoir depuis la fin du génocide) notamment à l'égard des Hutu, et de l'autoritarisme grandissant de M. Kagame.

Il a quitté le Rwanda en 1996 avec d'autres modérés qui considéraient que l'espace accordé à l'opposition politique se rétrécissait rapidement.

Mais la sortie du film nominé aux Oscars "Hotel Rwanda" en 2004 lui a donné une nouvelle plate-forme mondiale pour critiquer le pouvoir à Kigali, où son image de héros a commencé à être ternie.

Des survivants de l'hôtel des Mille Collines lui ont reproché d'avoir profité de leurs souffrances, affirmant qu'il n'était pas le héros altruiste incarné par l'acteur américain Don Cheadle.

La rhétorique de M. Rusesabagina contre le FPR et l'oppression des Hutu est devenue de plus en plus virulente, au point d'appeler au renversement de M. Kagame, y compris par la force.

- "Faux avocat" -

Le président Kagame a réitéré que les gens au pays raconteraient une "histoire différente" sur le rôle de M. Rusesabagina.

"Qu'il y ait des gens qui l'utilisent en Europe ou en Amérique, qui l'aident ou l'appellent un héros et une star, il n'y a pas de problème avec ça. Mais les choses qui ont à voir avec le meurtre de Rwandais (...) il va devoir en répondre", a-t-il dit.

Le président Kagame a assuré que M. Rusesabagina serait traité équitablement, même si sa famille a exprimé des inquiétudes sur sa défense juridique.

L'avocat rwandais David Rugaza a déclaré dimanche à la télévision nationale avoir été désigné par M. Rusesabagina pour le représenter.

"J'ai rencontré mon client, il est en bonne santé et prêt à comparaître", a-t-il dit.

La fille adoptive de M. Rusesabagina a toutefois déclaré à l'AFP que M. Rugaza "est un faux avocat choisi par les gens de Kagame".