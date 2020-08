Soudan: le bilan des inondations s'aggrave: 89 morts

Les inondations causées par les pluies torrentielles qui s'abattent sur le Soudan depuis plus d'un mois ont fait 89 morts et 44 blessés et une partie d'Omdourman, ville mitoyenne de Khartoum, est sous les eaux.

Selon un nouveau bilan fourni lundi par la défense civile soudanaise, outre les victimes, 37.249 misons ont été totalement détruites ainsi que 150 bâtiments publics.

"Le Nil bleu a atteint un niveau historique depuis le début de l'enregistrement des relevés il y a plus d'un siècle", a précisé le ministère de l'Irrigation et de l'eau.

De fortes pluies s'abattent généralement sur le Soudan de juin à octobre, provoquant tous les ans d'importantes inondations.

Selon le dernier rapport de l'Ocha sur le Soudan, jeudi, 381.770 personnes sont "affectées" par les inondations cette année. Les deux Etats les plus touchés sont ceux Darfour-Nord et de Sennar (sud).

En 2019, les pluies torrentielles avaient affecté durant toute la saison 400.000 personnes, selon un porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha) des Nations unies.