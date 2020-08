Covid-19: l'Algérie rouvre ses plages, ses cafés et ses mosquées

L'Algérie rouvre progressivement samedi ses mosquées et les lieux de détente comme les cafés, restaurants, parcs et plages, une décision bienvenue en période caniculaire et après cinq mois de réclusion à cause du nouveau coronavirus.

"L'atmosphère à la maison devenait insupportable avec les enfants qui s'ennuyaient, j'en pouvais plus", raconte à l'AFP Soraya qui est sortie samedi matin très tôt avec sa voisine Fatima et les enfants pour passer la journée à la plage.

Les services de sécurité sont chargés de veiller au respect du port du masque, obligatoire en public depuis le 24 mai, et des consignes de distanciation entre les baigneurs. La police montée sillonnera les plages cet été.

Les cafés et les restaurants rouvrent aussi ce samedi, du moins pour ceux qui n'ont pas mis la clef sous la porte après des mois de fermeture.

Les plus grandes mosquées d'Algérie --pouvant accueillir plus de 1.000 fidèles-- ont également rouvert.

La grande prière du vendredi demeurera toutefois interdite tant que la situation sanitaire ne sera pas totalement maitrisée et les fidèles sont tenus de porter le masque.

Des opérations de nettoyage et de désinfection des lieux de culte ont eu lieu cette semaine avec la participation de nombreux bénévoles. Dans certaines mosquées, les tapis ont été enlevés, dans d'autres ils ont été recouverts de plastique.

Chaque fidèle doit apporter avec lui son tapis de prière.

Les mosquées --à l'instar des parcs, des établissements scolaires et universitaires, des stades et des salles des fêtes-- étaient totalement fermées depuis le 19 mars.

Au total, près de 37.700 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés sur le sol algérien depuis le recensement du premier cas le 25 février, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

Et plus de 1.350 décès ont été enregistrés, ce qui fait de l'Algérie le troisième pays le plus endeuillé en Afrique derrière l'Egypte et l'Afrique du Sud.

Le gouvernement a reconduit jusqu'au 31 août le confinement partiel à domicile dans 29 des 48 wilayas (préfectures) du pays. Un couvre-feu y reste en vigueur de 23H00 à 05H00 locales (22H00-05H00 GMT). Le confinement a été levé dans les 19 autres wilayas.