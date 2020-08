Alpha Condé, l'ex-opposant historique qui a pris goût au pouvoir

A son arrivée à la tête de la Guinée en 2010, Alpha Condé était auréolé de son image d'opposant historique. Mais il est désormais accusé d'avoir plongé son pays dans la crise pour rester au pouvoir.

Malgré la contestation et les dizaines de manifestants tués depuis octobre dernier, M. Condé, 82 ans, est bien placé pour briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue en octobre.

Pendant deux jours, les militants de son parti l'ont pressé d'être leur candidat, lors d'une convention électorale aux allures de plébiscite.

Sans s'engager formellement, il leur a dit "prendre acte" de leur demande et dressé une ébauche de programme: priorité à la lutte contre la corruption et, surtout, ne plus laisser personne "au bord de la route".

Il se targue d'être un modernisateur et a pour cela fait adopter par référendum, en février, une nouvelle Constitution. Que l'opposition, qui dénonçait une manoeuvre pour garder la pouvoir, ait boycotté la consultation et que des centaines de milliers de Guinéens se soient dressé contre cette réforme ne l'a pas fait plier.

Comme la précédente, la nouvelle loi fondamentale limite le nombre de mandats à deux. Mais l'adoption de cette nouvelle Constitution permet au président sortant de remettre ses compteurs à zéro, selon ses partisans.

De longues années d'opposition en exil, la prison, une accession quasi miraculeuse au pouvoir et deux mandats présidentiels ont forgé le caractère de cet homme svelte qui boîte légèrement.

- Esprit d'indépendance -

M. Condé, qui se réclame de la gauche, est un orateur érudit, sachant enthousiasmer son auditoire. Mais il goûte peu la contradiction et ses adversaires le décrivent comme un homme autoritaire et impulsif.

"La Guinée est victime d'une chose: son esprit d'indépendance et de souveraineté, qui a fait qu'on a voté +non+ en 1958" au référendum sur l'association avec la France proposée par le général de Gaulle, a-t-il jeudi aux membres de son parti.

"On n'aime pas beaucoup qu'un pays défende sa souveraineté, qu'il n'obéisse pas", a-t-il ajouté.

"Condé a fait des choses importantes pour faire progresser la Guinée", convenait au début de l'année Jim Wormington, de Human Rights Watch. Mais avec les violences policières qui ont émaillé son deuxième mandat, "il serait difficile d'en dresser un portrait positif. C'est ce qui rend les choses si tristes".

Né le 4 mars 1938 à Boké (ouest), M. Condé est issu de l'ethnie malinké, la deuxième du pays.

Il part en France dès l'âge de 15 ans et y obtient des diplômes en économie, droit et sociologie. Il enseigne ensuite à l'université parisienne de la Sorbonne.

- Condamné à mort -

Parallèlement, il dirige dans les années 1960 la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (FEANF) et anime des mouvements d'opposition au régime dictatorial d'Ahmed Sékou Touré, "père de l'indépendance" de la Guinée, colonie française jusqu'en 1958.

Sékou Touré le fait condamner à mort par contumace en 1970.

Il rentre au pays en 1991, sept ans après la mort de Sékou Touré, auquel a succédé l'officier Lansana Conté. Aux présidentielles de 1993 et 1998, ni libres ni transparentes, Condé est officiellement crédité de 27% et de 18% des voix.

Le fondateur du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) inquiète Lansana Conté, qui le fait arrêter juste après la présidentielle de 1998. Il est condamné en 2000 à cinq ans de prison pour "atteintes à l'autorité de l'Etat et à l'intégrité du territoire national". Sous la pression internationale, il est gracié en 2001.

Il reste dans l'opposition après l'avènement de la junte du capitaine Moussa Dadis Camara en 2008. Mais en 2010, le "Professeur Alpha Condé" est enfin élu, au second tour, après avoir été très nettement distancé au premier par l'ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Il est réélu au premier tour en 2015.

Cellou Dalein Diallo, actuel chef de file de l'opposition, lui reproche d'avoir instauré "une république bananière, une dictature qui ne dit pas son nom".

"Si Condé accepte la nomination, sa transformation de réformateur en autocrate sera complète", a estimé jeudi Eric Humphery-Smith, analyste au sein de la société de consultance Verisk Maplecroft.

Alpha Condé lui se targue de son bilan: réalisation de barrages hydroélectriques, révision des contrats miniers et mise au pas de l'armée, le tout alors que le pays a fait face à une épidémie d'Ebola (fin 2013-2016).

Marié trois fois, M. Condé est père d'un garçon.