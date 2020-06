Foot: l'ex-international camerounais Henri Bedimo prend sa retraite

L'ex-international camerounais Henri Bedimo, champion de France 2012 avec Montpellier et passé par l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, a annoncé mardi mettre fin à sa carrière à 36 ans, plus de deux ans après son dernier match professionnel.

"Je ferme mon chapitre de footballeur professionnel. Je ne saurais partir sans remercier entraîneurs, bénévoles, personnel et sans oublier mes chers supporters. Sans vous, je n'aurais pas été à ce niveau", a écrit Bedimo sur son compte Instagram.

Formé à Grenoble, ce latéral gauche international (52 sélections) qui a notamment disputé la Coupe du monde 2014 au Brésil a joué son premier match professionnel avec Toulouse (2003-2006), avant d'évoluer en Ligue 2 sous les couleurs du Havre (2006-2007) et de Châteauroux (2007-2010).

Bedimo avait retrouvé la Ligue 1 avec le RC Lens en 2010 avant de signer à Montpellier en 2011 et de remporter le championnat de France.

Après une expérience mitigée à Lyon (2013-2016), il a terminé sa carrière à l'Olympique de Marseille, qui l'a licencié en juillet 2018. Il était sans club depuis.