Casablanca renaît avant le déconfinement officiel

Librairies et kiosques de presse rouverts, restaurants de nouveau autorisés à livrer: après dix semaines de confinement, Casablanca retrouve un peu de son effervescence avant même la levée officielle des restrictions liées à la pandémie de nouveau coronavirus, attendue le 10 juin.

Postés devant un restaurant italien branché de "Casa", une dizaine de livreurs masqués discutent joyeusement dans l'attente d'une commande.

"Les restaurants ont commencé à ouvrir hier (mercredi) et les commandes ont explosé", témoigne Hamza Cheman, un livreur de 27 ans.

Depuis l'instauration de l'état d'urgence sanitaire mi-mars, ce dernier effectuait surtout des livraisons pour des supermarchés.

"Nous avons commencé par un service de livraison, en attendant qu'on nous dise quoi faire", dit, entre deux commandes, le patron du restaurant Mohamed el Ghaldy qui assure avoir "fait un grand ménage et désinfecté les lieux" avant de rouvrir.

Car si l'état d'urgence et le confinement général ont été officiellement prolongés jusqu'au 10 juin, le Maroc est en réalité entré dans "une zone grise", avec une reprise "secteur par secteur", à la discrétion des autorités, admet sous couvert d'anonymat un haut fonctionnaire joint par l'AFP.

- "Improvisation" -

"On ne sait pas vraiment ce qui va rouvrir ou pas", concède le haut fonctionnaire en évoquant la préparation "de listes" par les différents ministères, avec des "consignes sanitaires sectorielles" et une "remise en route progressive pilotée par les autorités locales".

"Le Maroc entame le déconfinement sans l'annoncer officiellement", résumait jeudi le site d'information Médias 24.

La situation sanitaire est "aujourd'hui très maitrisée", a affirmé jeudi le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, devant le Parlement. "Les foyers de contamination dans des endroits fermés sont maîtrisés (...). On peut commencer à parler d'un allègement des mesures de confinement."

Le Syndicat national des commerçants et des professionnels (SNCP) a pour sa part pointé des "décisions contradictoires et surprenantes concernant la reprise de l'activité" en déplorant une politique d'"improvisation".

Mardi, kiosques de presse et librairies ont été autorisés à rouvrir. Certains commerces ont également repris leurs activités après que les autorités ont vivement recommandé aux Marocains de reprendre le travail, sans préciser dans quels secteurs.

De nombreux salariés ont ainsi déjà rejoint leurs postes et les fonctionnaires retrouvé le chemin des administrations.

Les déplacements interurbains ont également été assouplis avant la reprise progressive lundi des liaisons ferroviaires.

Mais les contrôles policiers subsistent et les frontières restent fermées, tout comme les mosquées, les écoles, ou les plages.

- Air de liberté -

A Casablanca, la capitale économique du royaume, le vrombissement des voitures se fait à nouveau entendre et la pollution retrouve ses droits. Et même si dans certains quartiers la vie ne s'est jamais totalement arrêtée, les Casablancais savourent un nouvel air de liberté.

Dans le quartier commerçant de Maarif, à quelques encablures des tours jumelles Twin Center, emblème de la ville, des badauds se promènent.

"La clientèle revient petit à petit, elle est heureuse de nous retrouver", sourit Boulahsen Brahim, dans sa vieille librairie. Un de ses employés accroche sur la devanture des affiches rappelant les mesures sanitaires.

"Mais la majorité des clients ne savent pas qu'on a rouvert", ajoute le quinquagénaire. "La fréquentation reste très faible" et devrait entrainer "une baisse de trésorerie de 50% les prochains mois".

"Nous avons rouvert hier mais la clientèle n'est pas encore au rendez-vous", confirme Zouhair Boutkourait, 30 ans, qui possède une parfumerie dans le quartier.

Les deux premiers mois de confinement ont coûté au Maroc six points de produit intérieur brut (PIB), soit une perte d'un milliard de dirhams (environ 930 millions d'euros) pour chaque jour de confinement, selon le ministère de l'Economie.

Les milieux économiques ont ainsi plaidé ardemment pour une relance rapide des activités, sans prolongation du confinement.

Beaucoup de commerces gardent toutefois le rideau baissé. Le marché de gros de poissons a été fermé cette semaine après détection d'un foyer de contamination, selon la presse locale.

Le Maroc a officiellement enregistré 7.697 cas de nouveau coronavirus et 202 morts pour 35 millions d'habitants. Casablanca, ville la plus densément peuplée du pays, a été la plus touchée avec 32,6% des cas, selon des statistiques officielles.