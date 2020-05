Concert virtuel d'artistes algériens pour soutenir les prisonniers du "Hirak"

"On ne s'arrêtera pas! On ne se taira pas!" Des artistes algériens se mobilisent samedi pour un concert de solidarité diffusé en ligne afin de soutenir les prisonniers du "Hirak", le mouvement populaire antirégime, et défendre la liberté d'expression en Algérie.

Le concert --nommé "Songs of Freedom" (Chants de liberté)-- est organisé par un regroupement de collectifs de la diaspora algérienne.

Il sera diffusé samedi à partir de 20H00 GMT (21H00 à Alger) sur YouTube et plusieurs pages Facebook, à quelques heures de l'Aïd El-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, selon les organisateurs.

L'idée du concert est née à l'initiative de Free Algeria, qui réunit des collectifs de la diaspora disséminés en France, aux Etats-Unis, en Suisse, en Belgique, en Italie ou encore en Autriche.

Les organisateurs ont recueilli le soutien d'une quinzaine d'artistes algériens et de médias comme Radio Corona Internationale, Wesh Derna, Berbère TV et L'Avant-Garde, "site d'information des luttes progressistes", récemment censuré en Algérie.

Parmi les artistes qui monteront virtuellement sur scène: le groupe algéro-québecois Labess, le rockeur gnawi Cheikh Sidi Bémol et la chanteuse de rock progressif Amel Zen.

Ces derniers ont envoyé un clip vidéo avec un message adressé aux détenus du "Hirak" suivi de leur performance musicale, explique à l'AFP Faïza Menai, membre du collectif Debout l'Algérie et de Free Algeria, saluant le courage des artistes basés en Algérie qui participent à l'événement malgré le climat de répression.

La compilation des contributions aboutira à un concert d'un peu plus d'une heure.

- "Deux virus: corona et répression" -

En dépit de l'arrêt forcé des manifestations du "Hirak" depuis la mi-mars, à cause de l'épidémie de Covid-19, la répression continue de s'abattre sur des opposants politiques, des journalistes, des médias indépendants et des internautes.

Quinze militants ont été condamnés cette semaine à des peines de prison ferme, dont trois pour leurs publications sur les réseaux sociaux.

"Ce soir nous allons chanter pour les détenus d'opinion. Nous allons veiller et penser à tous ces prisonniers politiques enfermés dans leur cellule, loin de leurs parents, de leur famille, de leurs enfants, de leurs amis", a écrit Cheikh Sidi Bémol sur Facebook.

"Je participe en solidarité avec les détenus. Il faut les libérer! Ce n'est pas normal de continuer à réprimer les libertés", a déclaré Amel Zen à l'AFP.

"Nous avons deux virus: le corona et la répression."

Les noms d'une soixantaine de prisonniers du "Hirak" et les photos de quelques-uns d'entre eux figurent sur l'affiche du concert qui circule sur les réseaux sociaux.

Parmi les slogans en arabe et en français qui apparaissent sur l'affiche: "On ne s'arrêtera pas! On ne se taira pas! Pour un Etat de droit! Pour une liberté d'expression!".

Selon le groupe Labess, "la liberté d'expression et le respect des droits de l'Homme sont en danger en Algérie".

"Les médias sont muselés, des jeunes sont arrêtés pour de simples publications sur les réseaux sociaux. Nous devons les soutenir, montrer qu'ils sont toujours dans nos pensées", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Né en février 2019 d'un immense ras-le-bol des Algériens, le "Hirak" réclame un changement du "système" en place depuis l'indépendance du pays en 1962. En vain, jusqu'à présent, même s'il a obtenu en avril 2019 la tête du président Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de règne.