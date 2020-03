Afrique du Sud: escroquerie aux billets et aux pièces "contaminés" par le coronavirus

Toutes les occasions sont bonnes, même la pandémie de coronavirus... En Afrique du Sud, des malfrats n'hésitent pas à profiter de l'inquiétude des populations pour extorquer billets et pièces aux plus crédules au motif qu'ils seraient contaminés.

"ll semble que des éléments criminels font du porte-à-porte pour demander aux gens de rendre les billets qu'ils ont en leur possession parce qu'ils ont été contaminés avec le coronavirus", a mis en garde la Banque centrale (SARB).

Ils présentent "de fausses cartes d'identification de la SARB et fournissent de faux reçus en échange des billets collectés", a poursuivi l'institution financière.

La Banque centrale a ajouté qu'il n'existait "pas pour l'instant" de preuve de transmission de la maladie Covid-19 par les billets et pièces et appelé le public à dénoncer les malfrats à la police.

A ce jour, 62 cas de Covid-19 ont été enregistrés en Afrique du Sud, le pays le plus touché sur le continent après l'Egypte. Aucun décès n'a été constaté.

Le président Cyril Ramaphosa a ordonné la fermeture des écoles, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et l'entrée sur le territoire des ressortissants des pays les plus touchés par l'épidémie.