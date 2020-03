Algérie/corruption: peines sévères requises en appel contre d'ex- dirigeants

La justice algérienne a requis jeudi de lourdes peines de prison à l'encontre d'anciens hauts dirigeants politiques, dont deux ex-Premiers ministres, et d'hommes d'affaires jugés pour corruption par la cour d'appel d'Alger.

Au coeur de ce procès figurent un scandale majeur dans l'industrie du montage automobile et, au delà, le financement illégal de la campagne électorale pour le cinquième mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, poussé en avril 2019 à la démission sous la pression d'un mouvement de contestation inédit dans le pays.

C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 que sont jugés des dirigeants de ce rang. Il s'agit en outre du premier procès consécutif aux enquêtes lancées après la démission d'Abdelaziz Bouteflika.

Comme au procès en première instance en décembre, le procureur a réclamé 20 ans de prison ferme contre les deux principaux inculpés, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ex-chefs de gouvernement de M. Bouteflika, ainsi qu'une peine de 15 ans de prison ferme contre deux ex-ministres de l'Industrie, Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Il a en outre requis 10 ans de prison ferme contre Ali Haddad, ex-président de la principale organisation patronale algérienne FCE et PDG du n°1 privé du BTP, considéré comme l'un des principaux financiers des dernières campagnes électorales de M. Bouteflika.

Et 10 ans contre deux autres hommes d'affaires, Ahmed Mazouz et l'ex-vice-président du FCE, Mohamed Baïri, tous deux propriétaires d'usines de montage de véhicules.

Le procureur a réclamé la confiscation de l'ensemble des biens des accusés, qui étaient présents au tribunal.

Depuis dimanche, au total une vingtaine de personnalités -ex-responsables politiques, puissants patrons et hauts fonctionnaires- sont jugées en appel.

Ces personnalités sont poursuivies pour le financement "occulte" de la dernière campagne électorale de M. Bouteflika, début 2019, et pour favoritisme dans l'industrie automobile via des partenariats entre marques étrangères et grands groupes algériens, souvent propriétés d'hommes d'affaires liés à l'entourage de l'ex-président.

Les groupes agréés par les autorités ont bénéficié d'importantes subventions et de substantiels avantages fiscaux, malgré un cahier des charges rarement respecté.

"Les usines de montage sont des ateliers de gonflage de pneus tandis que de simples commerçants sont devenus des industriels", a accusé le représentant du ministère public dans son réquisitoire.

En première instance, M. Ouyahia, 67 ans avait écopé de 15 ans de prison, et M. Sellal, 71 ans, de 12 ans. Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi avaient été condamnés à 10 ans d'emprisonnement et l'industriel Ali Haddad à sept ans.

Les principaux accusés ont rejeté les charge retenues contre eux.

Cinq accusés en fuite ont été condamnés par contumace et ne sont pas rejugés.