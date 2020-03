Cameroun: 10 séparatistes "neutralisés" selon le gouvernement, qui dément la mort de civils

Le gouvernement camerounais a assuré lundi avoir "neutralisé 10 terroristes" séparatistes lors d'une opération militaire samedi dans une localité de l'ouest anglophone du Cameroun, et dément avoir tué des civils comme l'affirment plusieurs médias en ligne camerounais.

"Dix terroristes sécessionnistes ont été neutralisés, dont trois femmes", lors d'un affrontement entre des militaires et des séparatistes dans la localité de "Small Babanki", dans la région du Nord-Ouest, a affirmé le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué.

Il a précisé qu'un commandant séparatiste connu sous le sobriquet de "général Fire man" fait partie des personnes abattues.

Depuis le week-end, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ainsi que des médias en ligne accusent l'armée camerounaise d'avoir tué une dizaine de civils, notamment des femmes et des enfants, lors de cette opération.

Des photographies montrant des cadavres, dont celui d'un enfant en bas âge, ont largement circulé sur les réseaux sociaux, sans que l'AFP ne parvienne à les authentifier.

Le gouvernement parle "d'une propagande mensongère" et "d'allégations totalement infondées et contraires à la réalité des faits".

Il a assuré aussi dans le communiqué qu'au cours de cette opération, "un fusil d'assaut de type AK47" et du matériel de combat ont été retrouvés, ainsi qu'un homme "otage" libéré.

Depuis près de trois ans, l'armée et des groupes séparatistes armés s'affrontent dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les deux camps sont accusés de perpétrer des crimes et des exactions contre des civils.

La 14 février dernier, 23 civils dont 15 enfants (neuf de moins de 5 ans) et deux femmes enceintes, sont morts lors d'une opération militaire à Ntumbo, un village du Nord-Ouest, selon l'ONU.

Selon plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, les forces gouvernementales ainsi qu'une milice peule alliée sont les responsables de cette tuerie.

L'armée dément et assure qu'il s'agit des conséquences d'un "malheureux accident" - l'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs entre soldats et rebelles séparatistes - et n'évoque la mort que de 5 civils.

Le drame a provoqué l'émoi au Cameroun, mais aussi à l'international.

Interpellé le 22 février par un activiste camerounais à Paris, le président français Emmanuel Macron avait promis de mettre "le maximum de pression" sur le président Paul Biya pour que cessent des violences "intolérables".

Selon l'Elysée, M. Macron et M. Biya ont échangé dimanche au téléphone, et "se sont accordés sur la nécessité d'une enquête impartiale" pour faire la lumière sur les violences de Ntumbo.