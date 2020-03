Algérie/corruption: début du procès en appel d'ex-hauts dirigeants

Le procès en appel de plusieurs anciens hauts dirigeants politiques et grands patrons, condamnés pour corruption, s'est ouvert dimanche devant la Cour d'Alger, a indiqué l'agence officielle APS.

Une vingtaine d'accusés -ex-responsables politiques, riches patrons et hauts fonctionnaires, avaient été condamnés en décembre dans le cadre du premier procès consécutif aux enquêtes lancées après le départ du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression de la rue.

Prévu initialement le 12 février, le procès avait été reporté une première fois au 26 février puis une seconde fois à la demande des avocats de la défense.

Il concerne diverses malversations dans le secteur de l'industrie algérienne de montage automobile dont l'octroi d'avantages à certains patrons et le financement électoral "occulte" de M. Bouteflika, chef de l'Etat durant 20 ans.

Candidat à un 5e mandat en avril 2019, M. Bouteflika a été contraint de démissionner le 2 avril face à un mouvement de contestation populaire inédit.

En première instance, Ahmed Ouyahia, 67 ans, quatre fois Premier ministre dont trois sous la présidence de M. Bouteflika, a écopé de 15 ans de prison. Abdelmalek Sellal, 71 ans, qui dirigea le gouvernement de 2014 à 2017 et quatre campagnes électorales de M. Bouteflika, a été condamné à 12 ans de prison.

Les ex-ministres de l'Industrie Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi ont écopé de 10 ans d'emprisonnement, l'ancienne préfète Nouria Yamina Zerhouni de cinq ans.

Ancien président du Forum des chefs d'entreprises, principale organisation patronale et PDG du n°1 privé du BTP algérien, Ali Haddad, considéré comme l'un des principaux financier des dernières campagnes de M. Bouteflika, a été condamné à sept ans de prison.

Trois autres riches hommes d'affaires, Ahmed Mazouz, Hassen Arbaoui et l'ancien vice-président du FCE Mohamed Bairi, tous propriétaires d'usines de montage de véhicules, ont écopé respectivement de sept, six et trois ans de prison.

Cinq accusés en fuite ont été condamnés par contumace et ne sont pas rejugés. Parmi eux l'ancien ministre de l'Industrie Bouchouareb Abdessalem (20 ans de prison).

C'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 que sont jugés des dirigeants de ce rang.