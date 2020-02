Naomi Campbell sur le podium pour une percée de la mode africaine

Naomi Campbell a foulé le podium lundi pour le premier défilé parisien du Nigerian Kenneth Ize, à l'ouverture de la semaine du prêt-à-porter féminin.

En robe à franges en aso oke, tissu à larges rayures multicolores créé par le peuple Yoruba d'Afrique de l'Ouest, cher au styliste, la top modèle noire, sa "marraine" et cliente, a clos le défilé au Palais de Tokyo.

"Naomi Campbell a rendu ce défilé possible", a déclaré le créateur de 29 ans à la presse en coulisse en se disant "submergé" d'émotions.

Originaire de Lagos et diplômé de l'Université des arts appliqués de Vienne où il a grandi, il puise dans le patrimoine textile de son pays pour des coupes contemporaines comme des ensemble bomber-mini-jupe ou des tailleurs pantalon portés avec des mules à talon bas.

Vert pomme ou émeraude, mauve, fuchsia, bleu électrique: la palette des couleurs est riche et joyeuse.

"Cette collection est sur ma religion, l'amour, ce que je suis, les gens en qui je crois et sur le partage", a-t-il souligné.

- tabou sur le wax -

Le styliste nigérian, finaliste en 2019 du prestigieux prix LVMH, est l'un des quatre nouveaux entrants au calendrier officiel de Paris Fashion week, où les jeunes créateurs venus du monde entier défilent aux côtés des maisons historiques comme Dior, Chanel ou Louis Vuitton.

Le Sud-Africain Thebe Magugu, premier Africain à avoir remporté à 26 ans le prix LVMH 2019, entre pour sa part au calendrier officiel des présentations et dévoilera sa collection mardi.

Le Camerounais Imane Ayissi a de son côté fait une percée historique en janvier, étant le premier ressortissant de l'Afrique subsaharienne à intégrer le club élitiste de la haute couture à Paris.

Tout comme Kenneth Ize, il avait fait découvrir au public des savoir-faire africains peu connus: des tie and dye teints au Cameroun; des kente, tissages traditionnels de l'ethnie Akan, que l'on trouve au Ghana et en Côte d'Ivoire et portés à l'origine par la noblesse; ou de l'obom, une peau végétale produite à partir d'écorce d'arbre qui a décoré des tenues du soir.

Jugeant que l'Afrique a "mieux à montrer", les deux boudent le wax, ce tissu inspiré du batik indonésien, industrialisé en Europe et adopté par l'Afrique, continent auquel il est largement associé.

Le Coréen Kiminte, créateur de sa marque Kimhekim a de son côté revisité les vêtements traditionnels coréens comme hanbok (costume), chima (jupe), dopo (manteau) et même les chaussettes busun qui, portées avec des sandales, créent l'illusion de bottes.

Ces pièces mixées avec jeans et T-shirt composent des looks tout à fait portables accessoirisés avec des bijoux-miroirs et des coeurs inspirés d'un dessin d'Andy Warhol découpés en organza.

La Japonaise Maiko Kurogouchi s'est inspirée des paysages islandais pour sa collection déclinée autour du thème de "tissage" en noir, blanc cassé et couleurs de terre pour sa marque Mame Kurogouchi.

Certaines pièces tissées comme des paniers sont superposées en plusieurs couches pour des silhouettes enveloppantes mais tout en légèreté. Escarpins à kitten heal ou bottines à semelles compensée créés avec collaboration avec Tod's.