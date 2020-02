Togo: Faure Gnassingbé vers un quatrième mandat présidentiel

Quelque 3,6 millions d'électeurs togolais sont appelés aux urnes samedi, pour une élection présidentielle qui devrait reconduire pour un quatrième mandat Faure Gnassingbé, dont la famille est à la tête du petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis plus d'un demi-siècle.

Le chef de l'Etat s'est dit "serein et confiant" de remporter le scrutin dès le premier tour, et devrait être réélu, sans grande surprise face à une opposition réprimée et divisée.

Les scènes de liesse lors de ses meetings, notamment dans le nord, sont davantage la preuve d'un appareil d'Etat et d'un parti au pouvoir bien en place sur le territoire, que d'un véritable engouement populaire pour une élection sans grand suspense.

"Tous les responsables locaux sont d'Unir", le parti au pouvoir, explique à l'AFP un cadre associatif de Dapaong, dans l'extrême nord du pays. "Dire non à Unir, c'est refuser de manger", selon lui.

La campagne ne passionne pas les 7,8 millions de Togolais, et, sans les affiches électorales qui parsèment le pays, il serait difficile d'imaginer que la présidentielle est dans quelques jours à peine.

Faure Gnassingbé a d'abord été installé au pouvoir par l'armée le 5 février 2005 quelques heures après la mort de son père, qui a lui-même dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans.

Il a ensuite été élu la même année dans un scrutin contesté par l'opposition et marqué par 400 à 500 morts, selon l'ONU.

"Quand j'ai succédé à mon père, les conditions dans lesquelles ça s'est fait, c'est sûr que c'est un peu comme le péché originel parce que c'est l'armée qui a pris cette décision", a-t-il reconnu dans un entretien accordé à l'AFP et au journal Le Monde, avant d'ajouter: "Entre temps je me suis retiré (...) et nous avons organisé des élections".

L'opposition et la société civile n'ont cessé de dénoncer un régime autoritaire, des arrestations arbitraires et l'absence d'alternance démocratique: des critiques "exagérées", selon le chef de l'Etat, qui a expliqué ne pas sentir "l'âme d'un dictateur".

Lors de cette quatrième campagne électorale, "Faure", tel qu'il est surnommé au Togo, a voulu se poser en "réconciliateur" d'un pays divisé après des années de crise politique.

Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, sont descendues dans les rues entre 2017 et 2018 pour demander sa démission, mais le Parlement a finalement approuvé une modification de la Constitution, lui permettant de se représenter en 2020 et en 2025.

- +Perplexes et dubitatifs+ -

La coalition de l'opposition, la C14, à l'origine des manifestations, n'a pas survécu à cet échec et c'est sur un front divisé que se présenteront samedi six candidats face au chef de l'Etat.

Le leader historique de l'opposition Jean-Pierre Fabre, de l'Alliance nationale pour le changement (ANC) pourrait se trouver chahuté par l'ancien Premier ministre Agbéyomé Kodjo, qui a enlevé de nombreux soutiens ces derniers mois, dont celui de l'ancien archevêque de Lomé.

Les candidats de l'opposition ont toutefois prévenu qu'ils s'uniraient pour faire barrage à Faure Gnassingbé en cas de second tour, mais ce scenario paraît plutôt improbable, selon les observateurs.

En effet, un grand nombre de Togolais de l'opposition ne croient plus à une vraie alternance démocratique par les urnes.

Plusieurs partis ont décidé de boycotter le scrutin. C'est le cas du Parti national panafricain (PNP), à l'origine des manifestations de 2017 et dont des dizaines de militants ont été arrêtés, ou du Parti des Togolais de Nathaniel Olympio, qui affirme que "les conditions actuelles ne permettent pas la tenue d'un scrutin libre et transparent".

Cette semaine, 500 observateurs de la société civile ont perdu leur accréditation, accusés d'ingérence dans le processus électoral, s'ajoutant aux 9.000 observateurs du conseil épiscopal Justice et Paix qui n'ont pas non plus été autorisés à surveiller le vote.

"Cela nous laisse vraiment perplexes et dubitatifs sur l'issue de ce scrutin", a regretté David Dosseh, du Front citoyen Togo debout (FCTD).

Le président sortant reste néanmoins soutenu par nombre de ses pairs ouest-africains et la communauté internationale.

La France, ex-puissance coloniale, allié traditionnel de la dynastie Gnassingbé et présente au Sahel voisin dans la lutte contre les mouvements jihadistes, est particulièrement sensible à la stabilité du Togo dans cette région volatile.

"Faure" peut s'appuyer sur une armée disciplinée et des services de renseignement efficaces, formés notamment par des Israéliens.

Sur le plan du développement, il a lancé un vaste projet d'électrification et la réfection de 4.000 km de pistes pour désenclaver les zones rurales.

Toutefois, la majorité de la population vit toujours dans une grande pauvreté. Et sa promesse de créer "plus de 500.000 emplois" semble difficilement réalisable, faute de tissu industriel.