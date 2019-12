Burkina : 7 soldats et 80 "terroristes" tués dans une attaque dans le nord

ept soldats, plusieurs civils et 80 "terroristes" ont été tués au cours d'une attaque contre un détachement militaire à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé mardi l'état-major des armées dans un communiqué.

Mardi matin, "un nombre important de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire et les populations civiles d'Arbinda", dans la province du Soum, selon le communiqué.

Au cours de cette attaque d'une "rare intensité", qui a duré "plusieurs heures", "la détermination et l'audace des éléments du détachement composés des forces terrestres et de la gendarmerie ont permis de neutraliser 80 terroristes", selon l'état-major.

"Côté ami, on déplore malheureusement sept morts, dont quatre militaires et trois gendarmes et une vingtaine de blessés (...) plusieurs victimes civiles ont également été dénombrées", indique l'armée.

"Une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont également été récupérés".

"Une traque des terroristes, qui ont dû battre en retraite face à la riposte des éléments du détachement, a été entamé" en coordination "avec les forces aériennes", souligne l'état-major.

Le 16 décembre, l'armée avait annoncé avoir neutralisé quatre terroristes à Belhouro, également dans le nord du Burkina Faso.

Depuis début novembre, les forces de défense et de sécurité burkinabè ont annoncé avoir tué une centaine de jihadistes au cours de plusieurs opérations, des bilans impossibles à confirmer de source indépendante.

Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques jihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015, comme ses voisins sahéliens.

Le Nord et l'Est sont particulièrement touchés et Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises.

Depuis 2015, les attaques jihadistes au Burkina ont fait plus de 700 morts et environ 560.000 déplacés et réfugiés, d'après les Nations unies.

Ces attaques sont rarement revendiquées mais attribuées à des groupes armés jihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique.