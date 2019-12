Arrivée en France des corps des 13 militaires tués au Mali

Les corps des 13 militaires tués dans la collision de deux hélicoptères lors d'une opération contre des jihadistes lundi au Mali sont arrivés en France, a annoncé dimanche l'état-major des armées.

"Les corps sont en France", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'état-major, Frédéric Barbry, sans autres précisions, en soulignant que l'heure était au "temps des familles" avant un hommage national qui leur sera rendu lundi aux Invalides à Paris.

Leurs compagnons d'armes au Mali leur ont rendu un dernier hommage sur la base de Gao, avant que le gros porteur transportant les 13 cercueils ne décolle pour la France.

"Gao, dernier adieu à nos camarades, morts pour la France au Mali", a twitté l'état-major des armées, dans un message accompagné d'une photo montrant la cérémonie de levée des corps, au coucher du soleil.

Les cercueils étaient recouverts du drapeau aux couleurs de la France. Un soldat brandissait un étendard portant la mention "Opération Barkhane", du nom de l'opération française antijidiste au Sahel.

La mort des 13 militaires, tués dans la collision entre un hélicoptère de combat Tigre et un Cougar lors d'une opération contre des jihadistes, a crée un énorme choc en France, où l'armée n'avait pas enregistré de telle perte depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth en 1983, qui avait fait 58 morts.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi vouloir réexaminer la stratégie des forces antijihadistes françaises au Sahel dans un contexte sécuritaire explosif, et appelé les Européens à s'engager plus à leur côté.

L'opération française Barkhane mobilise 4.500 hommes dans la bande sahélo-saharienne. Mais, après six ans de présence ininterrompue, les violences jihadistes persistent dans le nord du Mali et se sont propagées au centre du pays ainsi qu'au Burkina Faso et au Niger voisins.