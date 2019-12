Libye: plus de 200 migrants secourus au large de la côte ouest

La marine libyenne a annoncé samedi avoir secouru plus de 200 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe au cours d'une opération de sauvetage menée vendredi au large de la capitale Tripoli.

Les gardes-côtes ont "secouru 205 migrants dont 158 hommes, 33 femmes et 14 enfants qui se trouvaient sur trois bateaux pneumatiques au large de la ville de Zaouïa" (45 km à l'ouest de Tripoli, a indiqué samedi un communiqué de la marine libyenne.

Des appels de secours sont parvenus vendredi au centre de contrôle des gardes-côtes qui a dirigé une vedette effectuant des patrouilles dans ce secteur, vers la zone où se trouvaient les embarcations des migrants au nord de Zaouïa, selon le communiqué.

Les migrants, pour la plupart originaires de pays africains, notamment du Mali, de la Côte d'Ivoire et de Guinée, ont été ramenés dans la nuit de vendredi à samedi à al-Hamediya, près du port de Tajoura (banlieue est de Tripoli), ajoute le communiqué.

Les migrants secourus en mer par la marine sont d'abord accueillis par les ONG sur place qui leur offrent soins et nourriture, avant d'être placés dans des centres de détention surpeuplés, sans liberté de mouvement, des lieux régulièrement décrits par les ONG comme des zones de non-droit.

Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés (HCR), plusieurs milliers de migrants se trouvent bloqués en Libye, dans des conditions déplorables et leur situation est devenue plus critique encore depuis le déclenchement début avril d'un conflit armé au sud de la capitale Tripoli.

Selon l'ONU, ce conflit qui oppose les forces du gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU, aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a déjà fait plus de 1.000 morts et 120.000 déplacés.

Le chaos qui a suivi la chute de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye la voie privilégiée pour les migrants originaires d'Afrique de l'Est, du Sahel et du Moyen-Orient, cherchant à rejoindre l'Europe.