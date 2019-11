Ethiopie: le résultat du référendum des Sidama attendu samedi

La Commission électorale éthiopienne annoncera samedi le résultat du référendum d'autodétermination des Sidama, une ethnie du sud du pays, ont annoncé vendredi les médias d'État.

Les observateurs s'attendent à un vote largement en faveur de la création d'une nouvelle région autonome, la 10e de l'État fédéral éthiopien.

La Commission électorale poursuit son travail de compilation des résultats qui seront annoncés samedi, a rapporté la radio-télévision Fana BC, proche du pouvoir central.

Quelque 2,3 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer sur la création d'une région autonome sidama, un scrutin à valeur de test pour la stabilité du pays.

Depuis l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre réformateur Abiy Ahmed, l'Éthiopie connaît une forte recrudescence des violences intercommunautaires et des velléités autonomistes.

Ce référendum pourrait accentuer la tendance et le risque de fragmentation du pays en servant d'inspiration à certains des quelque 80 autres groupes ethniques éthiopiens.

La route des Sidama pour quitter la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNP - sud), à laquelle ils appartiennent actuellement, avait débouché sur des violences qui avaient fait plusieurs dizaines de morts en juillet et conduit Addis Abeba à placer la zone sous contrôle de la police fédérale et de l'armée.

L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants, est actuellement divisée en neuf régions semi-autonomes dessinées sur les bases d'un fédéralisme ethnique.

Sa Constitution exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité dans l'année qui suit sa demande.