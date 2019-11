Nigeria: 4 soldats tués dans une embuscade dans le nord-est

Quatre soldats nigérians et un milicien ont été tués par des jihadistes lors d'une embuscade tendue à leur convoi dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré mardi à l'AFP des sources sécuritaires.

Une colonne de véhicules de l'armée a été attaquée lundi par des combattants de l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) près de la ville de Marte, dans la région du lac Tchad.

"Nous avons perdu quatre soldats et un milicien", a déclaré une source sous couvert d'anonymat. Une autre source sécuritaire a indiqué que les victimes avaient été conduites vers une base militaire proche.

Marte, située à 130 kilomètres de Maiduguri, la capitale régionale, a été attaquée à plusieurs reprises par les jihadistes.

Officiellement, l'armée nigériane a affirmé avoir repoussé l'attaque et obligé les assaillants à "battre en retraite" après un "revers initial", sans évoquer de bilan humain.

"L'embuscade a été appuyée par un engin explosif improvisé grossièrement préparé qu'ils ont posé" sur la route, a déclaré le porte-parole de l'armée, le colonel Aminu Iliyasu, dans un communiqué.

Depuis juillet 2018, l'Iswap a intensifié ses attaques contre des cibles militaires, visant sans relâche des bases et postes de contrôles, et infligeant de lours revers à l'armée.

L'Iswap est une faction dissidente du groupe jihadiste Boko Haram, qui a commis de nombreuses attaques et attentats contre des civils.

L'insurrection a fait plus de 35.000 morts et deux millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria, et s'est étendue aux pays voisins.