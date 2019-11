Côte d'Ivoire: un concours "Miss Nappy" pour promouvoir les cheveux naturels

La deuxième édition du concours Miss Nappy, qui fait la promotion des cheveux crépus, s'est déroulée samedi dans un hôtel à Abidjan, couronnant une étudiante de 23 ans, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Le concours Miss Nappy est là pour se réapproprier la culture et puis aider les jeunes filles à s'assumer telles qu'elles sont, à assumer leurs cheveux naturels, à assumer leur peau", a affirmé à l'AFP Sandrine Koné, initiatrice de Miss Nappy.

"L'idée c'est de ne pas chercher à ressembler aux cheveux caucasiens, d'assumer d'avoir les cheveux crépus", a-t-elle insisté.

Nappy est la contraction de "Natural" et "Happy" (content) en anglais, qui traduit la volonté de s'émanciper du modèle blanc dominant: cheveux lisses, perruques, peau éclaircie...

Très peu maquillées et les cheveux au vent, les candidates, dont l'âge variait entre 18 et 25 ans, se sont succédées à trois reprises sur le podium face aux six membres du jury.

Le jury et le public, qui a voté par messagerie, ont désigné comme lauréate 2019 Cécila Trokpossou, 23 ans, 1 m 76, étudiante.